Noch besser als erwartet: Die Rechnung 2018 der Stadt Winterthur schliesst mit einem Plus von 37 Millionen Franken. Budgetiert war ein Plus von «nur» 15,9 Millionen. Damit schliesst die Rechnung um 21,1 Millionen Franken besser ab als erwartet, wie die Stadt am Montag mitteilte.