Zürich ist für die Generation Y attraktiv. Also für jene Personen, die derzeit zwischen 18 und 35 Jahren alt sind. Besonders in den Bereichen Arbeitsmarkt, Start-up-Szene, Internetgeschwindigkeit, Zugang zu Verhütungsmitteln, Geschlechtergleichheit, Toleranz gegenüber Zugezogenen und Nachtleben schätzen die Jungen das Leben in der Limmatstadt. Im Ranking von Nestpick, einem Berliner Start-up, das online Wohnungen in über 30 Ländern vermittelt, belegt Zürich in der 100-Städte-Liste den Platz 12.

Analysiert hat der Wohnungsanbieter, der Menschen aus dem Ausland Hilfe beim lokalen Wohnungsmarkt anbietet, Daten aus über 1000 Städten. Daraus leitet das Unternehmen jene Städte ab, die für Millennials besonders attraktiv sind. Unter den ersten zehn Platzierten, ist Zürich nicht die einzige Stadt, die weniger als eine Million Einwohner aufweist. Auf den vorderen Rängen finden sich Lissabon, Antwerpen oder auch Vancouver.

Die Plattform Nestpick verfügt aufgrund der Wohnungsvermittlungen weltweit über unterschiedlichste Daten darüber, welche Faktoren die Millennials bei der Wahl ihres zukünftigen Wohnortes beeinflussen. Ömer Kücükdere, Geschäftsführer von Nestpick, wird in der Studie folgendermassen zitiert: «Daten von der Weltgesundheitsorganisation bestätigen, dass Millennials die immer gleichen Städte in ihrer Freizeit bereisen. Um genauer zu verstehen, was diese Städte von anderen unterscheidet, haben wir diese Studie erstellt.»

Mit Punkten zwischen 0 und 10 bewertet werden diverse Faktoren der vier Kategorien wirtschaftliches Umfeld, Lebensgrundlagen, gesellschaftliche Offenheit und Freizeit.

Apple-Stores als Grundbedürfnis

In der Kategorie des wirtschaftlichen Umfeldes erreicht Zürich 20,9 Punkte. Dieser Wert setzt sich aus drei Rankings zusammen: Den Möglichkeiten eine Arbeitsstelle zu finden, der Zahl der Start-ups pro Stadtbewohner und der Anzahl Übernachtungen der 18- bis 35-jährigen Touristen pro Jahr. Letztere Daten bezog Nestpick von der Weltorganisation für Tourismus. Bezüglich des wirtschaftlichen Umfeldes liegen lediglich Amsterdam, München und Vancouver vor Zürich. Die holländische Hauptstadt belegt auf dem Gesamtranking weltweit Platz 1.