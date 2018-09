Die SBB sind eigentlich mehrere Unternehmen. Transport, Infrastruktur, Güterverkehr, Immobilien der Konzern ist in vier Divisionen und acht weitere Bereiche aufgeteilt. Das kann den Dialog mit Politik und Verwaltung erschweren. Wer ist zuständig? Wer koordiniert im konkreten Projekt? Ist das nicht klar, kann das für beide Seiten unangenehm sein. Die SBB habe daher den Regionen Gesamtplanungen angeboten – staatlicherseits ist man gerne darauf eingestiegen. So erklärte es der Zürcher Kantonsplaner Wilhelm Natrup auf Anfrage.

Das Resultat dieser Planung wurde am Freitag nun feierlich unterzeichnet, unter anderem von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP), Baudirektor Markus Kägi (SVP) und SBB-CEO Andreas Meyer. Das Dokument trägt den Titel «Gesamtperspektive Zürich». Sie ist die mittlerweile siebte, welche die SBB mit einer Region verfasst haben. Wobei Zürich die einzige ist, die nur einen Kanton umfasst.

Zeichen stehen auf Wachstum

Carmen Walker Späh verwies auf die grossen Herausforderungen, die sich dem Kanton Zürich bis 2030 stellen: ein vorausgesagtes Plus an Einwohnern von 15 Prozent, eine Zunahme der Pendlerströme um 22 Prozent und der Güterverkehrsleistung um 20 Prozent. Dabei soll eine weitere Zersiedelung möglichst vermieden werden, verlangt der kantonale Richtplan. Die Entwicklung soll nach innen erfolgen, rund 80 Prozent des Bevölkerungswachstums im urbanen Raum stattfinden. Hinzu kommt das Gesamtverkehrskonzept des Kanton Zürich. Es sieht eine Steigerung des öV-Anteils am Gesamtverkehr von 30 auf 40 Prozent vor. Somit sei eine gute Zusammenarbeit mit den SBB äusserst wichtig, betonte Walker Späh. Es gehe darum, dass der Kanton Zürich als Standort attraktiv bleibe.