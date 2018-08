Gemäss dem «Mannschaft Magazin», das sich auf eine Mitteilung von «Kreis»-Produzent Ivan Madeo beruft, ist Röbi Rapp im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Aktivist sei am Sonntagabend nach einer Phase schwerer Krankheit mit Hilfe einer Freitodbegleitung im Beisein seiner Liebsten friedlich eingeschlafen.

Rapp war in Zürich und gar schweizweit eine bekannte Figur. Er wurde im Jahr 1930 geboren und war seit 1949 eine schillernde Figur im Zürcher Nachtleben. Als Frauendarsteller trat er oft an den geselligen Abenden von «Der Kreis» auf, eine Organisation homosexueller Männer mit Sitz in Zürich. Von 1943 bis 1967 publizierte sie die gleichnamige Zeitschrift, die in drei Sprachen gedruckt wurde und international viel Beachtung erhielt.