Pfäffikon ZH Telefonbetrüger gaukelt Unfall vor und ergattert 100’000 Franken In Pfäffikon ZH ist eine ältere Dame um mehr als 100’000 Franken betrogen worden. Grund dafür war ein Schockanruf. Der Betrüger behauptete, er brauche das Geld für die Freilassung ihrer Tochter nach einem von dieser verursachten Verkehrsunfall.

Eine ältere Frau wurde Opfer eines Telefonbetrugs. Es geht dabei um über 100’000 Franken. (Symbolbild) Bild: Imago/Fleig

Eine 81-jährige Frau wurde in Pfäffikon ZH Opfer eines Telefonbetrugs. Wie sie der Kantonspolizei Zürich schilderte, sei sie am Dienstag von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizist ausgegeben habe. Dies teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Der genannte Mann habe der Seniorin gegenüber behauptet, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet habe und festgenommen worden sei. Er habe über 100’000 Franken für die Kaution verlangt, mit der ihre Tochter dann angeblich schneller freigelassen werden könne.

Der vermeintliche Polizist habe, wie mit der Frau vereinbart, eine halbe Stunde nach diesem Schockanruf an deren Haustür geklingelt. Dort habe die Frau ihm Gold- und Schmuckwaren sowie Bargeld im Wert von über 100’000 Franken übergeben. Als die Seniorin ihre Tochter später angerufen habe, habe sich die Angelegenheit als Betrug herausgestellt. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilte, habe man den Betrüger bisher nicht fassen können. (chm)