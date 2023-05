Persönlich Was zum Teufel geht denn hier ab? Ein gewöhnlicher Tag in der Langstrasse Auch unter der Woche – und am helllichten Tag – läuft an der Zürcher Partymeile schon so einiges. Erinnerungen an einen kurzen Aufenthalt. Sven Hoti Drucken Teilen

Die Zürcher Langstrasse: Party-, Drogen- und Vergnügungsmeile in einem. Bild: Sandra Ardizzone (29.8.2022)

Wer jeweils am Wochenende in der Langstrasse im Kreis 4 in den Ausgang geht – oder gegangen ist – der weiss: dieses Quartier ist speziell. Von Drogendealern über Prostituierte bis hin zu Alkoholikern findet sich eine ganze Bandbreite an Charakteren, denen man im Tageslicht, und nüchtern, nicht unbedingt über den Weg laufen möchte. Doch wer die Langstrasse unter der Woche tagsüber besucht, der erkennt auch, dass das Quartier nicht nur am Wochenende so ist.

Als ich am Donnerstagmorgen die Parkplätze fotografieren wollte, die einer geplanten Velovorzugsroute weichen sollen, wurde ich gleich mit mehreren denkwürdigen Situationen konfrontiert. Die Kamera lose in der Hand haltend, begegnete ich zwei Frauen, die sich vor einer Bar sonnten. Ob ich gerne ein Foto von ihrer Kollegin machen wolle, fragte die eine. Ihre Kollegin sass oben ohne auf einem Stuhl. Ich verneinte und zog meines Weges, konnte mir aber ein Lachen ob der obszönen Frage nicht verkneifen.

Wenige Minuten später spazierte ich an einer anderen Frau vorbei. Auch sie stand erwartungsvoll vor einer Bar. Als sie mich erblickte, versuchte sie verzweifelt, auf sich aufmerksam zu machen. Sie wollte mich anlocken, als wäre ich eine Katze, und machte entsprechende Schnalzgeräusche. Ich bin doch keine Katze, dachte ich mir, und obendrein auch kein Freier! Ich ging meines Weges im Wissen: Das ist die Langstrasse, wie sie leibt und lebt – auch unter der Woche.