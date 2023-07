Persönlich Anachronistisches Bolidensausen: Wieso mich das Indianapolis so in den Bann zieht Am 25. Juli findet in Zürich wieder das aus der Zeit gefallene Autoschaulaufen Indianapolis statt. Der Autor hat sich den Termin längst rot in der Agenda angestrichen. Lukas Elser Drucken Teilen

Bierdosen, Rennbahn und Motorenlärm – für den Autor das perfekte Setting, um zu entspannen. Der Besuch des Indianapolis auf der Offenen Rennbahn in Oerlikon gehört für ihn zum Sommer wie der Sonnenuntergang. Bild: Claudio Thoma

(24.7.2018)

Jeden Sommer freue ich mich aufs Neue, wenn in Oerlikon auf der Offenen Rennbahn wieder das «Indianapolis» stattfindet. Dabei interessiere ich mich weder für Autos, noch sonderlich für Sport. Aber dieser Anlass hat einfach etwas Faszinierendes. Obwohl auch am nächsten Dienstag wieder Tausende Besucher selbst aus dem benachbarten Ausland erwartet werden, fühlt sich das Boliden-Spektakel wie eine Nische inmitten des hippen Zürich an. Hier kann man noch Schützengartenbier trinken, ohne dabei belächelt zu werden, weil das doch viel zu wenig komplex für ein Zürcher Bier sei, einen fettigen Hamburger essen, der nicht so teuer wie ein Cordon bleu ist, und sich ohne viel nachzudenken vom Ostschweizer Stadionspeaker berieseln lassen.

Der dröhnende Lärm der Motoren mag für manchen in der Nachbarschaft unerhört klingen, für mich bildet er zusammen mit dem Abendrot den perfekten Start in den Hochsommer: Immer wieder rollt das hochfrequente Geknatter am Tribünenrand vorbei, schwillt ab und baut sich von neuem auf, eine ewige Leier, in der man sich und alles um sich vergisst. Das Büro und die To-do-Liste sind jetzt weit weg. Es gibt nur noch das Sausen der Maschinen, deren Karossen in farbigen Streifen vor den Augen vorbeiziehen.

Zugegeben: Besonders nachhaltig ist dieser Tempo-Rausch nicht. Aber einmal im Jahr darf die Moral doch abgeschaltet werden. Auch sie hat einmal eine Pause verdient.