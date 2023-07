Persönlich Die Polizei kam aus dem Hinterhalt Die Polizeibussen, die ich als Velofahrer kassierte, waren wohl rechtens – ihr Zustandekommen jedoch fragwürdig. Matthias Scharrer Drucken Teilen

Achtung, Polizei! Bild: Matthias Scharrer

Meistens bin ich legal unterwegs. Doch drei Bussen musste ich als Velofahrer in den letzten Jahren zahlen. Einmal hatte die Stadtpolizei Zürich (Stapo) vor der Langstrassenunterführung Absperrungen auf den Veloweg gestellt. Ich wich rechts aufs leere Trottoir aus statt links auf die Fahrbahn, um nicht von einem Auto erfasst zu werden. Manchmal muss man illegal fahren, um zu überleben, sagte ich dem Polizisten, der mich am anderen Tunnelende büsste.

Ein andermal überfuhr ich in Eile auf einer leeren Kreuzung ein Rotlicht. Und radelte weiter, als ich Geschrei von Gelbwesten hörte, die hinter einer Hausecke standen. Ein Polizist sprintete los, packte mich in voller Fahrt mitten auf der Strasse am Arm und schrie mich an. Ich gab zu Protokoll, dieser Einsatz sei unverhältnismässig gewesen, da er mich an Leib und Leben gefährdete. Und kassierte eine Busse.

Das dritte Mal fuhr ich auf dem breiten Fussweg oberhalb des Triemlispitals langsam bergauf. Hinter Bäumen lauerte die Polizei und büsste mich. Ich sagte der Polizistin, dies sei die sicherste Veloverbindung zwischen Friesenberg und Albisrieden, hier müsste endlich ein Veloweg her. Sie fragte nach, wie dieses Quartier heisse.

90 Prozent der Stapo-Mitarbeitenden wohnen gemäss Angaben des Zürcher Sicherheitsdepartements ausserhalb der Stadt. Mir scheint, die Stapo beschäftige teils Leute vom Land, die die Stadt nicht verstehen und sich an Feindbildern abarbeiten.