Parteiwechsel Nach Isabel Garcias Wechsel zur FDP: Grüne und AL wollen ihr Wahlresultat nicht anerkennen Kurz nach ihrer Wiederwahl in den Kantonsrat im Februar wechselte Isabel Garcia von der GLP zur FDP. Nun wollen Linke verhindern, dass Garcia ihr Amt antreten kann.

Isabel Garcia (FDP, vormals GLP, links), spricht im Zürcher Kantonsrat mit Alexander Jäger (FDP). Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die jeweils erste Amtshandlung des Kantonsrats in der neuen Legislatur ist die sogenannte Erwahrung der Wahlresultate. Eigentlich ist das nur ein formeller Akt. Doch diesmal ist es anders.

Markus Bischoff (AL) und Thomas Forrer (Grüne) fordern nämlich laut «NZZ», dass die Wahl von Isabel Garcia (GLP) nicht erwahrt wird. Aus der Sicht von Forrer und Bischoff hat Garcia die Wählerinnen und Wähler getäuscht, schliesslich wechselte sie wenige Tage nach der Wahl von der GLP zur FDP.

Bischoff und Forrer glauben Garcia nicht, dass sie ihren Wechselentscheid erst nach den Wahlen getroffen hat. Sie sind nicht die einzigen. Nach Garcias Wechsel hagelte es Kritik.

Laut «NZZ » schreiben Forrer und Bischoff in ihrem Antrag: «Wer sich für eine Partei zur Wahl stellt und bereits bei der Wahl weiss, dass er diese verlassen will, täuscht die Wählerinnen und Wähler, handelt treuwidrig und missbraucht so das Recht.» Weiter sagt Forrer gegenüber der «NZZ», es gehe darum, den Wählerwillen zu respektieren. Die Klima-Allianz habe 91 von 180 Sitzen erhalten, also genau einen Sitz mehr als die Hälfte. «Diese Mehrheit kann nicht einfach aufgrund einer Befindlichkeit einer einzelnen Person gekippt werden.»

Wer unterstützt den Antrag?

Die Geschäftsleitung des Kantonsrats beantragt mit zehn zu vier Stimmen bei zwei Enthaltungen, die Ergebnisse der Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrats vom 12. Februar zu erwahren. Bischoffs und Forrers Antrag ist nur der Minderheitsantrag.

Angesichts dessen, dass GLP-Fraktionschef Michael Zeugin gegenüber der «NZZ» verlauten lässt, dass selbst die GLP den Minderheitsantrag nicht unterstützen werde, stehen dessen Chancen eher schlecht. Die GLP ist zwar auch der Meinung, dass ihr der Sitz von Garcia zusteht, doch sei die Erwahrung des Wahlresultats ein Akt des Vollzugs und nicht dazu gedacht, materiell über ein Wahlresultat zu befinden. Das führe sonst in Trumpsche Gefilde mit der Gefahr, dass vermehrt ein Wahlresultat infrage gestellt werde, sagt Zeugin. (lba/elr/deg)