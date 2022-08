Parteiwechsel Hans-Ulrich Bigler wechselt von der FDP zur Zürcher SVP Der ehemalige Nationalrat und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) verlässt die FDP und wird Mitglied der Zürcher SVP, wie diese am Dienstag mitteilte.

Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband, verlässt die FDP und wird Mitglied der Zürcher SVP. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die SVP ist erfreut über den Entscheid und überzeugt, dass sie dem politischen Gestaltungswillen von Bigler eine zuverlässige, weiterführende Plattform bieten kann, wie es in der Mitteilung heisst.

Bigler tritt Mitte 2023 nach 15 Jahren als SGV-Direktor altershalber zurück. Er wurde in Bern geboren und ist seit 1985 in Diensten verschiedener Verbände. Seine politische Karriere dauerte weniger lang. 2015 wurde der FDP-Politiker für den Kanton Zürich in den Nationalrat gewählt. Im Parlament sass er danach bis zu seiner Abwahl 2019 nur gerade vier Jahre. (sda)