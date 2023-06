Parteien Parteipräsident der Zürcher FDP kündigt Rücktritt an Hans-Jakob Boesch tritt nach den Wahlen im Herbst als Präsident der FDP Kanton Zürich zurück.

Hans-Jakob Boesch hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bild: Ralph Ribi

Die FDP Kanton Zürich braucht einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Der amtierende Präsident Hans-Jakob Boesch wird nach den Wahlen im Herbst als Präsident zurücktreten.

Boesch habe seinen Rücktritt am Mittwoch an der Parteivorstandssitzung bekannt gegeben, teilte die FDP Kanton Zürich am Donnerstag mit. Boesch hatte das Präsidium 2016 von Beat Walti übernommen.

Boesch möchte das Amt laut Mitteilung aus privaten Gründen abgeben. Er sei Ende Mai zum zweiten Mal Vater geworden, gleichzeitig beanspruche ihn auch sein eigenes Unternehmen immer mehr.

«In den nächsten Monaten bis zum Rücktritt werde ich mich unverändert mit voller Energie für die Kanton Zürich und insbesondere für den National- und Ständeratswahlkampf einsetzen», wird Boesch in der Mitteilung zitiert.

Der Parteivorstand will nächste Woche über die Zusammensetzung der Findungskommission, die Ausschreibung und den Zeitplan für die Suche nach einer Nachfolge für Boesch informieren.(sda)