Parteien Kantonsrat Hans-Peter Amrein tritt aus Zürcher SVP aus Der Küsnachter Kantonsrat Hans-Peter Amrein verlässt die Zürcher SVP. Grund dafür ist sein Ärger über die Parteileitung. Ob er bei den Wahlen 2023 noch einmal antritt, ist offen.

Nach der SVP-Fraktion tritt Hans-Peter Amrein nun auch aus der Kantonalpartei aus. Ela Çelik

Sein Austritt aus der SVP des Kantons Zürich sei per sofort, teilte er am Sonntagabend auf Facebook mit. Die laufende Legislatur im Kantonsrat will er noch zu Ende führen. Ob und mit was für einer Liste er allenfalls für die Kantonsratswahlen vom Februar 2023 antritt, will er bis September entscheiden.

Trotz seines Austritts ist Amrein noch Mitglied der SVP Schweiz, «und ihrem Parteiprogramm verbunden», wie Amrein schreibt. Grund dafür ist, dass er noch Mitglied einer SVP-Sektion in einem anderen Kanton ist. Sein Amt als Ortsparteipräsident in Küsnacht muss er wegen des Austritts aus der Zürcher Partei aber aufgeben.

Diese Entscheidung falle ihm nicht leicht, aber die Art und Weise, wie die Parteileitung aktuell agiere, lasse ihm keine andere Wahl, so Amrein. Auslöser für den Austritt ist, dass die Parteileitung mit Domenik Ledergerber bereits eigenmächtig einen Kandidaten für die Nachfolge von Parteipräsident Benjamin Fischer vorgeschlagen hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Amrein im Clinch mit seiner Partei steht: Im November 2020 war er bereits aus der SVP-Fraktion des Kantonsrats ausgetreten - und dies bereits zum zweiten Mal. Seither politisierte Amrein als Einzelkämpfer im Parlament. (sda)