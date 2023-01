Parlaments-Umzug Für die Politik schlagen die Kirchenglocken nur halb so laut Die Bullingerkirche in Zürich ist jetzt umgebaut für den Parlamentsbetrieb von Kantons- und Gemeinderat.

Baudirektor Martin Neukom, links, fotografiert das neue Parlamentsgebäude, das Rathaus-Provisorium in der Bullingerkirche in Zürich. Keystone

Ab 20. Februar tagt der Zürcher Kantonsrat in der Bullingerkirche. Auch der Zürcher Gemeinderat zieht in die Kirche im Stadtkreis 4. Am Montag hatten Kantonsratsmitglieder erstmals Gelegenheit, die für den Parlamentsbetrieb für knapp 10 Millionen Franken umgebaute Kirche zu besichtigen.

Seit Corona tagten die Parlamente in der Zürcher Messe. Der Umzug in die Bullingerkirche war schon länger geplant, weil das Rathaus renoviert und die Rathausbrücke neu gebaut wird. Mindestens bis 2028 bleiben die Parlamente nun in der gemieteten Kirche.

Diese lässt die Glocken während der Ratssitzungen am Montag und Mittwoch nur noch halb so laut läuten, wie beim Rundgang zu erfahren war. Die Ratssitzungen sind öffentlich, es gibt eine Zuschauertribüne. Zudem ist am 11. März Tag der offenen Tür.