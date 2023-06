Parlament Polit-Urgestein Walter Angst (AL) verlässt den Zürcher Gemeinderat Walter Angst wurde 2002 für die AL in den Zürcher Gemeinderat gewählt. Nun tritt er aus dem Parlament zurück - bleibt aber politisch aktiv.

Walter Angst, Gemeinderat AL, Sprecher Mieterverband Zürich Bild: Zvg / Limmattaler Zeitung

Walter Angst hat auf die Sommerpause hin seinen Rücktritt aus dem Zürcher Gemeinderat erklärt. Der AL-Politiker gehörte seit 2002 dem Stadtparlament an.

Es sei «unglaublich, aber wahr», schreibt die Alternative Liste in ihrer Mitteilung vom Freitag zum angekündigten Rücktritt des Stadtzürcher Polit-Urgesteins.

Aus der Politik wird sich Walter Angst, der auch Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Zürich ist, damit aber nicht zurückziehen. Er wolle jetzt nicht einfach seine Freiheit geniessen, während sich die AL-Leute abstrampeln würden.

«Wädi» trete deshalb wieder in den Parteivorstand ein. Er wolle so in der AL Kontinuität garantieren und der sozialpolitischen Bewegung Wachstum und Produktivität ermöglichen. Von «Rosinenpickerei» spricht Angst dabei selber; ausserhalb des parlamentarischen Alltags könne er freier seine politischen Schwerpunkte setzen.

Die AL-Fraktion sei derzeit so gut aufgestellt, dass sie sehr gut ohne ihn auskommen werde, wird Angst in der Mitteilung weiter zitiert. Dies zumal für ihn mit Sophie Blaser eine «junge und gut vernetzte» Frau und Gewerkschafterin nachrücke.(sda)