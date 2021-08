Pandemie Kanton Zürich empfiehlt den Schulen dringend mehr Corona-Massentests Zum Start ins neue Schuljahr setzt Bildungsdirektorin Silvia Steiner auf repetitives Testen in den Schulen und eine Maskenempfehlung für die Mittel- und Berufsschulen. Neue verbindliche Vorgaben des Kantons bleiben jedoch aus.

Massentests an den Zürcher Schulen sollen ausgeweitet werden. Keystone

Jetzt hat die Zürcher Bildungsdirektion bekannt gegeben, mit welchen Corona-Massnahmen am Montag das neue Schuljahr starten soll: Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) hält die Schulen dazu an, das repetitive Testen auszuweiten, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Mit anderen Worten: Sie setzt auf Massentests in den Schulen, ohne diese verbindlich und flächendeckend vorzugeben. Weiter heisst es in der Mitteilung:

«Das repetitive Testen wird von der Bildungsdirektion dringend empfohlen und die Schulen wurden bereits vor den Sommerferien gebeten, sich darauf vorzubereiten.»

Schulen, die sich an den Massentests beteiligten, erhalten Vorteile: Für sie gelten erleichterte Quarantänevorgaben. Und sie können auch vermehrt klassenübergreifende Aktivitäten durchführen, wie die Bildungsdirektion schreibt.

«Vorsichtswoche» an den Mittel- und Berufsfachschulen

Als weitere Massnahme soll an den Zürcher Mittel- und Berufsfachschulen in der ersten Woche nach den Schulferien eine sogenannte Vorsichtswoche gelten. Während dieser Zeit sei das Maskentragen «dringend empfohlen», so die Bildungsdirektion. So könnten Quarantänen zum Schulbeginn verhindert werden.

Neu steht den Schulen auch ein mobiles Impfangebot der Zürcher Gesundheitsdirektion zur Verfügung, für das sie sich anmelden können. Gemäss Medienmitteilung sind im Kanton Zürich aktuell 40 Prozent aller 16- bis 19-Jährigen vollständig gegen Corona geimpft, 47 Prozent haben eine erste Impfdosis erhalten.

Als Grund für die nun wieder forcierten Corona-Schutzmassnahmen nennt die Bildungsdirektion die derzeit steigenden Infektions-Fallzahlen.

Neben den nun bekannt gegebenen Massnahmen zum Schuljahresstart gelten weiterhin die Schutzkonzepte der jeweiligen Schulen, unter anderem mit Vorgaben zur Hygiene oder zum Lüften, zum schulspezifischen Contact-Tracing und zu Coronatests.