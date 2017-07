Geplant sind bis zu acht Projekte mit Bezug zur Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Kantone vom Donnerstag.

Mit der Förderung soll das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren im Buchwesen und der Literaturlandschaft in der Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein gestärkt werden. Das Programm richtet sich an Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, aber auch an Verlage, Bibliotheken, Literaturhäuser und Veranstalter.

Am Programm beteiligen sich die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Thurgau, St.Gallen, Zürich sowie das Fürstentum Liechtenstein.