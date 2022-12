Olma Zürcher Kantonsrat bewilligt Geld für Olma-Auftritt Der Kantonsrat bewilligt 1,68 Millionen Franken für die 1000 Quadratmeter grosse Gartenlandschaft «Familie Zürchers Garten» an der Olma 2023. Somit wird der Kanton Zürich der offizielle Gastkanton des St.Gallers Grossanlasses.

Der Kanton Zürich ist der Gastkanton an der Olma 2023. Michel Canonica

Der Kanton Zürich wird definitiv Gastkanton an der Olma 2023: Der Kantonsrat hat am Montag 1,68 Millionen Franken für den Auftritt in St.Gallen genehmigt. Die Genehmigung war reine Formsache, der Beitrag war unbestritten.

Zürich will an der Olma eine 1000 Quadratmeter grosse Gartenlandschaft unter dem Titel «Familie Zürchers Garten» aufbauen. Diese soll Einblick in den Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich geben. Geplant ist zudem ein Restaurant mit Zürcher Spezialitäten.

Das Geld für diesen Auftritt stammt aus dem gemeinnützigen Fonds, früher Lotteriefonds genannt, und somit nicht aus der Staatskasse. (sda)