Oldtimer-Tram Wegen Limmattalbahn: «Lisebethli» fährt nicht mehr ans Schlierefäscht Eigentlich war geplant, dass historische Trams auch diesmal von Zürich ans Schlierefäscht fahren sollten. Wegen der Limmattalbahn fallen diese Fahrten nun weg. Doch Ersatz ist in Planung.

Die historische Limmattal-Strassenbahn, genannt «Lisebethli», bleibt jetzt in Zürich. Bild: Alex Spichale

Entlang der Limmat jagt diesen Sommer ein grosses Volksfest das nächste: Auf das Züri Fäscht (7. bis 9. Juli) folgen die Badenfahrt (18. bis 27. August) und das Schlierefäscht (1. bis 10. September). Letzteres ist dank der neuen Limmattalbahn mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser denn je erreichbar. Doch die Kehrseite der Medaille war bislang unbekannt: Fahrten mit historischen Trams, wie es sie noch bei der letzten Schlierefäscht-Ausgabe vor vier Jahren gab und wie sie eigentlich auch diesmal vorgesehen waren, wird es nun nicht geben.

Grund dafür ist ebenfalls die Limmattalbahn, wie Christoph Wehrli, Präsident des Vereins Tram-Museum Zürich, am Mittwoch auf Anfrage bekannt gab. Genauer gesagt, geht es um Folgendes: Auf der 2022 eröffneten Limmattalbahn-Strecke zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach ist die Stromspannung doppelt so hoch wie auf dem Stadtzürcher Tramnetz, wo sie 600 Volt beträgt. Die modernen Züge der Limmattalbahn können diesen Wechsel bewältigen, so Wehrli weiter. Für die historischen Trams, darunter auch das «Lisebethli», das vor rund 100 Jahren als Limmattal-Strassenbahn (LSB) zwischen Zürich, Dietikon und Weiningen verkehrte, wäre diese Stromspannung jedoch zu hoch. Sie könnten kaputt gehen.

Deshalb sei man zum Schluss gekommen, nun auf die Oldtimer-Tramfahrten nach Schlieren zu verzichten.

Oldtimer-Busse als Ersatz?

Damit wird ein Tradition gekappt, deren Wurzeln weit zurückreichen. Einst fertigte die Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren-Zürich, umgangssprachlich «Wagi», einen grossen Teil der Stadtzürcher Trams. Einige dieser Fahrzeuge sind nun im Tram-Museum Zürich zu sehen, das sie bisweilen für Nostalgiefahrten verlassen.

Doch ganz ohne Nostalgiefahrten soll auch das Schlierefäscht nicht auskommen müssen: Statt der historischen Trams könnten nun Oldtimer-Busse zum Einsatz kommen, wie Wehrli weiter sagte. Entsprechende Gespräche seien im Gang. Einige Oldtimer-Busse hat das Tram-Museum Zürich in seinen Beständen, nebst Trams verschiedenster Generationen. Am Schlierefäscht könnten gemäss Wehrli ein Saurer-Bus von 1953, ein Saurer-Gelenkbus von 1967 und ein FBW-Bus von 1954 anrollen.

Für ältere Ohren sind dies klangvolle Namen. FBW steht für Franz Brozincewic Wetzikon, eine 1916 lancierte Nutzfahrzeugmarke, die 1982 mit Saurer aus Arbon fusionierte und 1985 von Oerlikon-Bührle übernommen wurde. Sowohl Saurer als auch FBW stehen für traditionsreiche Schweizer Fahrzeug-Marken, die in den 1980er-Jahren vom Markt verschwanden. 1985 musste auch die «Wagi» in Schlieren schliessen. Es war die Zeit einer aufkommenden neuen Globalisierungswelle, die den Niedergang weiter Teile der Schweizer Industrie mit sich brachte.

Doch zurück zum Schlierefäscht. Dessen Sprecher Marco Lucchinetti bestätigt auf Anfrage, dass die historischen Tramfahrten am Schlieremer Grossanlass Anfang September wegen der hohen Stromstärke auf der neuen Limmattalbahnstrecke wegfallen; und dass Oldtimer-Busse Ersatz bieten könnten. Am 30. Mai solle Letzteres geklärt werden.