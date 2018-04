Für die verdeckte Observation von IV-Bezügern fehlt es in der Schweiz an einer gesetzlichen Grundlage. Dies hatte das Bundesgericht im vergangenen August festgestellt. In der Folge hatte das Bundesamt für Sozialversicherungen die IV-Stellen angewiesen, vorläufig keine Detektive mehr einzusetzen.

"Der Wegfall der Möglichkeit der Observation ist einschneidend für die Missbrauchsbekämpfung", hält nun die SVA Zürich in einer Medienmitteilung zur Publikation ihres Jahresberichts 2017 am Mittwoch fest.

Die SVA Zürich bearbeitete im vergangenen Jahr insgesamt über 700 Verdachtsmeldungen - das waren 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In 57 Fällen kam sie am Ende der Abklärungen zum Schluss, dass effektiv ein Missbrauch vorlag.

Die Zahl der erhärteten Fälle ging damit im Vergleich zum Vorjahr - trotz der deutlichen Zunahme der Verdachtsfälle - um 29 zurück, wie die SVA schreibt. "Massgeblich dafür verantwortlich ist das seit 2. August 2017 geltende Oberservationsverbot für die IV."