Der Fokus von Trapeze liegt nicht auf der Entwicklung von eigenen autonomen Fahrzeugen. Der Bus, der in Neuhausen verkehrt, wurde vom Hersteller Navya gekauft. Es handelt sich um das selbe Modell, das Postauto Schweiz testweise in Sion einsetzt. «Wir wollen das Fahrzeug aber nicht einfach von A nach B und zurück pendeln lassen», sagte Trapeze-CEO Peter Schneck. Trapeze entwickelt Leitsysteme für den öffentlichen Verkehr. Im Einsatz sind diese beispielsweise in London, Berlin, Winterthur und Zürich. Die Systeme stellen unter anderem die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Zentrale sicher.

Genau in diese Systeme sollen die autonomen Busse im Linienverkehr integriert werden, was laut Schneck «weltweit einmalig» wäre. Bis es soweit ist, müssen noch etliche Hürden überwunden werden. Die Anforderungen der Bundesämter für Verkehr (BAV) und Strassen (Astra) sind streng. Unter anderem deshalb wurde das Projekt in verschiedene Phasen aufgeteilt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird bis auf weiteres immer eine Person mitfahren, die bei Bedarf eingreifen kann.

Während die Entwicklung hierzulande in beschaulichem Tempo vorangehen dürfte, muss Trapeze andernorts Gas geben. Bis 2020 sollen in Singapur 40 autonome Busse unterwegs sein.