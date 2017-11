Stewi als Synonym einer Gattung

Stewi ist vertraut und gerade deshalb sympathisch. «Der emotionale Wert der Marke ist sehr hoch», sagt Stephan Ebnöther. Der 51-Jährige hat die Winterthurer Traditionsfirma zusammen mit seinem Geschäftspartner Lorenz Fäh vor weniger als einem Jahr übernommen. Seither habe er zwei Arten von Reaktionen erlebt, sagt er: «Leute über vierzig fragen uns: Gibt es Stewi noch? Und die Jungen wundern sich: Es gibt eine Firma, die Stewi heisst?» Der Firmenname habe sich als Synonym einer Gattung etabliert. «Das Wort Wäschespinne existiert in der Schweiz nicht. Das ist ein Stewi.»

Dennoch, bei aller Bekanntheit: Der Name genügt nicht mehr. Jedes Jahr verlor Stewi zehn Prozent Umsatz. Schon bevor der Firmengründer und Erfinder Walter Steiner im Jahr 2009 verstorben war, wurde kaum noch investiert. Man lebte von der Substanz.

Zurück in den Siebzigern

«Als ich das Gebäude vor einem Jahr das erste Mal betrat, ging ich rückwärts wieder raus», erinnert sich Ebnöther. Wie meint er das? «Es war, als hätte mich eine Zeitkapsel in die Siebzigerjahre versetzt. Überall braun-orange Spannteppiche mit Blumenmuster.» Auch technisch war Stewi hoffnungslos abgehängt. Die gesamte Informatik lief auf MS-DOS, einem Betriebssystem der frühen Neunzigerjahre.

In diesem Moment und bei diesem Problem kam Rolf Steiner ins Spiel, der jüngste Sohn des Firmengründers. Mit der Familienfirma hatte er nichts zu tun gehabt, er war Informatikspezialist. Als die Erbengemeinschaft sich mit den Investoren Ebnöther und Fäh einig wurde, begann sich der damals 64-Jährige für das Geschäft seines Vaters zu interessieren. Er schloss sich der Firma an und machte sich an die Arbeit.

"Die Lohnbuchhaltung dauerte früher drei Tage"

Der Ingenieur Steiner überholte die Spritzgussmaschinen aus den 70er-Jahren, die wichtigsten Teile der Fertigungshalle. Sie werden jetzt weitere Jahrzehnte halten. «Die Technik war damals schon ausgereift», sagt Steiner. «Dank erfahrener Mitarbeiter können wir eine Qualität produzieren, die besser ist als bei unseren Konkurrenten.»

Komplett ausgetauscht wurde dagegen die Informatik. Der gelbweisse Haushalts-PC wurde durch einen wandfüllenden Serverschrank ersetzt. «Die Lohnbuchhaltung dauerte früher drei Tage», sagt Ebnöther. «Jetzt erledigen wir das in einer Dreiviertelstunde.» Auch Teppiche und Mobiliar wurden herausgerissen. Mit dem sparsamen, etwas improvisierten neuen Inventar wirkt das Grossraumbüro jetzt wie die Zentrale eines Start-ups. Nur weniges erinnert an die Vergangenheit: die Kasse des Firmenshops – wer am Hauptsitz kauft, bekommt 10 Prozent Rabatt – und die Wanduhr, die Stunden und Minuten durch Umblättern anzeigt.

Die schlechte alte Zeit

Bei Stewi war es zuletzt eher eine schlechte als eine gute alte Zeit; dieser Eindruck ergibt sich jedenfalls im Gespräch mit Rolf Steiner und den Investoren Fäh und Ebnöther. Das Gefühl des langsamen, unvermeidlichen Niedergangs hatte die Mitarbeiter demotiviert. Aller Innovationsgeist war erloschen oder wurde vernichtet: durch einen Chef, der – so berichten die neuen Firmeneigner – die Mitarbeiter schikanierte und gar ihre Telefone abhörte.

Diese Demütigungen haben Spuren hinterlassen. «Oft fragte ich mich: Was habe ich da für eine Firma übernommen?», sagt Ebnöther. Er erzählt von einer Mitarbeiterin, die in Tränen ausbrach, als er sie zum Personalgespräch bat. Es stellte sich heraus, dass sie noch nie so etwas erlebt hatte und total verängstigt war. Viele Mitarbeiter hätten Bauchweh gehabt vor Kummer und Zorn. «Als wir kamen, waren alle auf dem Absprung.»

Eine neue Firmenkultur aufzubauen, die auf Wertschätzung und Vertrauen setzt und die in die Zukunft schaut, statt alter Grösse nachzuträumen, sagt der Neue: Das habe Zeit gebraucht. Gewisse Konzessionen habe er machen müssen. Eigentlich hätte er gerne die Stechuhr durch eine moderne Zeiterfassung ersetzt. Doch für die Mitarbeiter war dies eine Gefühlssache. «Ihre Zeitkarten waren viele Jahre lang ihre einzige Absicherung gegen Willkür.» Die Stechuhr blieb, die Bauchschmerzen sind weg.

Trendwende im ersten Jahr

Als sich herumsprach, dass die neuen Besitzer es mit der Firma ernst meinen, meldeten sich pensionierte Mitarbeiter aus dem Ruhestand zurück. Statt 17 arbeiteten jetzt 23 bei Stewi. Das ist nicht die einzige zunehmende Zahl. Letztes Jahr wurden noch 66 000 Artikel verkauft, für 2017 rechnet man mit rund 80 000; das ist das erste Wachstum nach langen Jahren des Niedergangs. Ebnöther sagt das Offensichtliche: «Dass wir bereits im ersten Jahr den Trend umdrehen konnten, ist psychologisch unheimlich wichtig.»

Wie sein Partner Lorenz Fäh hat der 51-Jährige mehrere Firmen gegründet und weiterverkauft, zuletzt eine Plattform, die pensionierte Fachkräfte an Firmen vermittelt. Schon lange hätten sie davon geträumt, sagt Ebnöther, eine Traditionsfirma zu übernehmen und zu entstauben. «Stewi ist eine Perle», sagt er, aber er sagt auch: Viel Zeit bleibe nicht. «Als wir uns bei unseren Vertriebspartnern meldeten, um uns vorzustellen, sagten sie: Ah, ihr kommt eure Ware abholen! Sie dachten, wir machen den Laden dicht.»