Sie heissen «Fluvius», «Navalis» und «Pontus», fahren mit Ökostrom und bieten mehr Platz: Am Freitag wurden auf der Werft in Zürich-Wollishofen drei neugebaute E-Limmatboote eingeweiht. Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) will mit den neuen Booten den jährlichen CO 2 -Ausstoss um 100 Tonnen reduzieren.