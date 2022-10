Öffentlicher Verkehr Ein Fünftel mehr Nachtschwärmer im ZVV unterwegs Der Ausbau des Nachtnetzes im Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und der Verzicht auf den Fünf-Franken-Zuschlag wirken sich auf die Passagierzahlen aus: Im ersten Halbjahr 2022 waren 21 Prozent mehr Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer unterwegs als zum selben Zeitpunkt im Vor-Coronajahr 2019.

Das Nachtnetz der ZVV erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Zvg

Jedes Wochenende sind inzwischen auf dem Nachtnetz ab etwa 1 Uhr bis in die frühen Morgenstunden rund 23’000 Fahrgäste unterwegs, wie der ZVV am Donnerstag mitteilte.

Mit dem letzten Fahrplanwechsel führte der ZVV verschiedene Verbesserungen im Nachtnetz ein: So fahren beispielsweise die Nachtbusse in der Stadt Zürich im Ausgehquartier rund um die Langstrasse in einem Viertelstundentakt und damit doppelt so häufig. Auch in Winterthur wurde das Netz deutlich ausgebaut.

Der frühere Nachtzuschlag, den Fahrgäste in den Nächten auf Samstag und Sonntag sowie an allgemeinen Feiertagen zusätzlich zum normalen Ticket lösen mussten, wurde zudem Ende 2020 gestrichen. (sda)