Oberengstringen Margrit Bornet als umweltbewusste 17-Jährige, tratschende Coiffeuse, Grossmutter: Die Komikerin sorgte im Zentrumssaal für viele Lacher Margrit Bornet hat am Samstagabend zu ihrer Comedy-Show «Bornet to be alive» in den Oberengstringen Zentrumssaal geladen. Mit ihrer Wandlungsfähigkeit beeindruckte sie das Publikum.

Nachdem ihr Auftritt pandemiebedingt mehrmals verschoben werden musste, stand Margrit Bornet am Samstag endlich in Dietikon auf der Bühne. Olivia Hasler

Am Samstagabend fand im Oberengstringer Zentrumssaal Margrit Bornets Comedy-Show «Bornet to be alive» statt. Gemeindepräsident André Bender (SVP) begrüsste anfangs das Publikum und gab dann die Bühne frei für die rasante Verwandlungskünstlerin.

Zu poppiger Musik und blinkenden Lichtern springt sie über die Bühne und gewinnt das Publikum schon mit den ersten Worten für sich. Applaus und Gelächter erfüllen zunehmend den Saal. Von der aufgestellten und tratschenden Coiffeuse und Mutter aus Oerlikon namens Sandra über die vegane und in den Sozialen Medien vernetzte Tochter namens Susi bis hin zu der etwas schroffen Grossmutter Fry wechselt die Komikerin von Rolle zu Rolle.

Auch das Publikum musste die Yogaübungen mitmachen

Als Coiffeuse Sandra ist sie stets über den neusten Klatsch und Tratsch ihrer Kunden im Bilde. Nach erfolglosen Speed-Dating- Versuchen lernt Sandra ihren Freund nicht über eine Dating-Plattform kennen, sondern klassisch über eine Kontaktanzeige. Fitnessstudios gefallen ihr nicht.

«Wenn man so stolz ist auf den Oberarm, ist das doch ober-arm»,

scherzt sie und verrenkt sich stattdessen lieber in Yogaübungen. Das Publikum wird auch gleich aufgefordert mitzumachen. Bornet hat aber schnell wieder Erbarmen und entlässt das eher ältere Publikum dann in die Pause – respektive an die Bar.

Allesamt scheinen den Abend zu geniessen. Die Anzahl der Be­sucher bleibt jedoch überschaubar.

«Dass eher weniger Leute hier sind, ist wahrscheinlich auch noch etwas pandemiebedingt»,

begründet Bender, der als Gemeindepräsident auch Mitglied der Kulturkommission ist. Bornet hätte bereits vor zwei Jahren mit diesem Stück auf der Bühne stehen sollen. Corona­bedingt wurde ihr Auftritt aber mehrmals verschoben.

In der Pause konnten sich die Besucherinnen und Besucher an der Bar verpflegen. Olivia Hasler

Nach der Pause steckt Bornet in der Rolle der Tochter Susi, die sich für Journalismus interessiert und gerne Netflix-Serien spoilert. Sie schreibt für die Schülerzeitung, also das Streikblatt für die Klimademo, und ist überzeugt von nachhaltiger Energie. Die Worte der 17-Jährigen sind meist etwas ungünstig gewählt. So hält sie etwa das Solarium für Solaranlagen. Susis WG-Mitbewohner fordern einen Wandel hin zu mehr Selbstversorgung. Sie wiederum interpretiert dies als eine Forderung nach mehr Self-Check-out-Kassen in der Migros.

«Sehr mitreissend und amüsant»

In der Rolle der Grossmutter Fry erklärt sie schliesslich zum Thema Klimademos:

«Früher brauchten wir noch keinen Grund zum Schwänzen.»

Sie sei kürzlich ausgezogen und lebe nun in einer WG, wie sie das Altersheim nennt.

Margrit Bornet schlüpfte in die verschiedensten Rollen. Olivia Hasler Ihre ausgeprägten Beobachtungsfähigkeiten beeindruckten. Olivia Hasler

Die ausgeprägte Beobachtungsfähigkeiten von Bornet sind beeindruckend. Sie kamen etwa dann zum Ausdruck, wenn sie im «Jugend-Slang» sprach. Nicht wenige haben wahrscheinlich ihre eigene Coiffeuse in der überzeugenden Darbietung von Bornet als Sandra wiedererkannt.

Eine Besucherin aus Höngg meinte nach dem Auftritt: «Das Stück finde ich sehr mitreissend und amüsant.» Als nächstes wird Bornet am 13. Mai an der Swiss Comedy Night im luzernischen Emmen auftreten.