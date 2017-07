Die neue Notfallnummer - nicht zu verwechseln mit der Notrufnummer 144 - ist für alle jene Fälle gedacht, die nicht lebensbedrohlich sind und keinen sofortigen Transport ins Spital erfordern.

Wie genau die Nummer lautet, wollten die Verantwortlichen am Donnerstag noch nicht bekannt geben. Sicher ist aber bereits, dass es sich um eine kostenlose 0800-Nummer handeln wird. Für eine Übergangszeit werden die alten Notfallnummern umgeleitet.

Bislang gibt es keine einheitliche flächendeckende Notfallversorgung. Stattdessen existieren im Kanton Zürich 38 Notfalldienstkreise und 25 verschiedene Notfallnummern.

Weil eine zunehmende Zahl von Patienten keinen Hausarzt mehr hat oder dieser nicht rund um die Uhr erreichbar ist, wählen viele die Notrufnummer 144 oder wenden sich direkt an den Spitalnotfall. Dies ist in Fällen, die nicht lebensbedrohlich sind, nicht nur die falsche Anlaufstelle, sondern belastet auch das Gesundheitssystem und treibt damit die Krankenkassenprämien nach oben.

Richtige Hilfe rund um die Uhr

Das neue Angebot sei eine medizinisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösung, sagte Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) vor den Medien. Angeschlossen sind auch die Organisationen der Zahnärzte und Apotheker.

Das "Medical Response Center" wird ab dem 1. Januar rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar sein und Hilfesuchende beraten und weiterleiten. Je nach Beschwerden kann es ausreichen, wenn ein Patient sich an eine Apotheke wendet oder am kommenden Tag einen Arzt aufsucht. Wer sofort behandelt werden muss, wird an eine Praxis verwiesen oder ein Mediziner kommt zum Hausbesuch.

Die Eckwerte für die Neuorganisation des Notfalldienstes haben die Gesundheitsdirektion, der Verband der Gemeindepräsidenten und die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich gemeinsam festgelegt. Ziel ist es, dass alle Zürcherinnen und Zürcher auf die richtige medizinische Hilfe zählen können - auch ausserhalb der Praxisöffnungszeiten und unabhängig vom Wohnort.

250'000 Anrufe erwartet

Für die Führung der neuen Anlaufstelle hat die Gesundheitsdirektion eine Leistungsvereinbarung mit der kantonalen Ärztegesellschaft getroffen. Diese ist vorerst auf 5 Jahre befristet.

Der Kanton rechnet damit, dass zu Beginn rund 250'000 Anrufe pro Jahr bei der Triagestelle eingehen. Bei einem 24-Stunden-Betrieb sind voraussichtlich 6 Ärztinnen und Ärzte und 30 medizinische Praxisassistentinnen- und assistenten nötig.

Bezahlt wird die Einrichtung je zur Hälfte vom Kanton und den Gemeinden. Bei 250'000 Anrufen betragen die Kosten rund 7,3 Millionen Franken pro Jahr.

Auf den Kanton und die Gemeinden entfallen also jeweils 2,40 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Die Aufbaukosten trägt der Kanton allein. Wie hoch diese genau sein werden, steht noch nicht fest.

Für die Finanzierung der Betriebskosten muss noch das Gesundheitsgesetz entsprechend angepasst werden. Dafür ist der Kantonsrat zuständig.