Wie Fehr sagt, ist die Idee, Boote zu Teilen ursprünglich aus persönlichem Interesse entstanden. «Ich habe selber ein kleines Boot auf dem See und habe es in jungen Jahren privat unter Freunden weitervermietet, um die Fixkosten, die dieses Hobby mit sich bringen, decken zu können.» Die zwei weiteren Firmenmitglieder seines Start-ups teilen die Freude am See und dem Bootfahren mit Fehr. «Nach dem Vorbild von Airbnb fanden wir, dass die Sharing-Economy-Idee das Bootfahren begünstigen kann», sagt Fehr weiter.

Das Zürcher Jungunternehmen lanciert in rund zwei Wochen nun die App für Smartphones. «Damit wird das Mieten und Vermieten auch über den Zürichsee hinaus interessant», so Fehr. Zumindest gibt es ausserhalb von Zürich bereits einen Bootvermieter auf dem Murtensee auf der Plattform.

Im Raum Zürich können bereits rund 30 Boote gemietet werden. Allerdings variiert das Angebot. Wer auf Ship-ahoy sein Boot ausschreibt, kann die Verfügbarkeit bei Eigenbedarf in Form von Sperrdaten auch wieder deaktivieren. Die Plattform ist nicht nur für private Bootsbesitzer zugängig. «Viele unserer Vermieter sind institutionelle Bootsvermieter, die unsere Plattform als Zusatzangebot nutzen», so Fehr.

Vertragsabschluss und Zahlungen funktionieren wie bei dem Online-Marktplatz Airbnb via Kreditkarte. Mit der integrierten Chatfunktion können dann die Vertragspartner Übergabe sowie Fragen rund um die Nutzung und Bedienung des Bootes klären. Als Starthilfe bietet die Plattform dafür ein vorgefertigtes Protokoll an. Zudem stellen die Betreiber von Ship-ahoy eine Übersicht zu den wichtigsten Regeln für den Bootsverkehr auf dem Zürichsee zur Verfügung. Der Versicherungsschutz läuft derzeit aber noch über die privaten Haftpflichtversicherungen der Mieter. «Wir erarbeiten derzeit mit einem Versicherungsunternehmen eine Lösung, die ähnlich wie die Drittlenkerversicherung im Strassenverkehr funktioniert», sagt Fehr.