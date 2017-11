Bei der Verleihung der Trophäe seien die Sänger "sichtlich sprachlos" gewesen, teilte GfK Entertainment am Donnerstag mit. "Es ging so schnell, einfach unglaublich! So schön, wie wir die Leute mit unseren einfachen Liedern glücklich machen dürfen", wird der Bariton Fabrizio Raffa aus Obwalden zitiert.

Und der Tenor Daniel Arnold aus Uri meinte: "Ich realisiere das noch überhaupt nicht! Ich arbeite als Polizist und habe einen kleinen Bauernbetrieb. Daneben habe ich immer gerne gesungen. Dass ich so etwas einmal erlebe, hätte ich nie gedacht."

Der von GfK Entertainment und IFPI Schweiz ins Leben gerufene "Nummer 1 Award der Offiziellen Schweizer Hitparade" geht an nationale Künstler, die Platz eins der wöchentlich ermittelten Auswertung erreichen.

Bisherige Preisträger waren Yello ("Toy"), Gölä ("Stärne" und "Urchig"), Gotthard ("Silver"), Kaiser & Dimitri ("Patina"), Krokus ("Big Rocks"), KUNZ ("No Hunger"), Stiller Has ("Endosaurusrex"), Züri West ("Love") sowie Mimiks ("Jong & Hässig Reloaded").