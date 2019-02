18 Jahre lang hat der Mann für die Gemeindepolizei Richterswil gearbeitet, 16 Jahre als Polizeichef. Entsprechend schockiert waren die Gemeindevertreter, als er gestand, Tausende Franken veruntreut zu haben. Geld, das aus den Parkautomaten der Gemeinde stammte. Während vier Jahren leitete er einen Teil der Gebühren auf sein Privatkonto um. Teilweise machte er sich gar der Geldwäsche schuldig, als er einen kleinen Teil des Geldes auf das Konto seiner Mutter weiterleitete.

144000 Franken gingen Richterswil verloren. Selbst vor seinen Arbeitskollegen machte der Polizist nicht Halt. Er stahl den Schlüssel zu einem Tresor, der einem Untergebenen gehörte. Daraus klaute er 600 Franken. Die Taten hat er gestanden.

Im Juni 2018 gab der 48-Jährige noch Auskunft über seine Zukunft. In einem Artikel sprach er von der kürzlich erworbenen Bar und seinem Hobby, dem Tätowieren. Als Hintergrund für die Kündigung gab er an, einen Bandscheibenvorfall erlitten zu haben. Kein Wort davon, dass ein Strafverfahren gegen ihn lief. Mitte Februar 2018 hatte er ziemlich überraschend seine Kündigung eingereicht: Mit dem Antrag, das Arbeitsverhältnis schon per Ende März zu beenden.

Auf Polizeiposten verhaftet

Zwar hat er die ersten Gelder schon 2014 abgezogen. Doch auffällig wurde es erst 2017. Denn bei der internen Kontrolle des provisorischen Jahresabschlusses gab es Abweichungen, die nicht plausibel erklärt werden konnten, wie Gemeindeschreiber Roger Nauer mitteilt. Die Abklärungen begannen.

Eine Woche nachdem die Kündigung des Polizeichefs eingegangen war, reichte die Gemeinde Anzeige gegen Unbekannt wegen Veruntreuung von Geldern im Amt ein. Am 20. März 2018 verhaftete die Kantonspolizei den Kollegen, ausgerechnet an seinem Arbeitsort, dem Polizeiposten. Die Gemeinde stellte ihn per sofort frei. Das Arbeitsverhältnis endete ordentlich Ende März.