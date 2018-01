Obwohl in der Schweiz ein Rundstreckenverbot gilt, findet am 10. Juni am Zürcher Seebecken zum ersten Mal seit 1955 ein Autorennen statt. Mit der Bewilligung des Zürcher Stadtrates im Oktober können damit zum ersten Mal Boliden der Formel-E in der Schweiz durch die Strassen zischen.

Die für die Durchführung des Julius Baer Zurich E-Prix gegründete Organisation Swiss E-Prix Operations AG kümmert sich unter Geschäftsführer Pascal Derron für die Vermarktung und Infrastruktur des Anlasses. Derron hat in seiner früheren Tätigkeit beim Eventbauer Nüssli internationale Erfahrung bei der Organisation von Autorennen wie Indycar, Formel 1 und Formel E gesammelt. E-Prix-Initiant und Stadtzürcher FDP-Gemeinderat Roger Tognella vom Verein E-Mobil Züri übernimmt die Koordination mit der Stadt Zürich. Das Rahmenprogramm rund um das Formel-E-Rennen findet vom 7. bis und mit 10. Juni in Zürich statt. Die Begleitveranstaltung, welche zur Erfüllung der Auflage des Stadtrats unter dem Motto „More than a race“ an E-Mobil Züri vergeben wurde, wird neu unter dem Titel „eDays“ geführt.

Damit sind alle Ampeln auf Grün gestellt. „Wir sind stolz, die Formel E nach Zürich gebracht zu haben. Das Rennen um das Zürcher Seebecken und in einem Teil der Zürcher Innenstadt wird weltweit beachtet werden. Und in der Schweiz werden es Tausende sein, welche das Rennen am späten Nachmittag des Rennsonntags in Zürich oder live am TV und im Internet verfolgen werden. Damit geht ein neuer Schweizer Grossanlass mit internationaler Ausstrahlung über die Bühne", wird Derron in einer Medienmitteilung zitiert.