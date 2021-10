Seit dem heutigen Montag gilt in der Schweiz ein neues Testregime. Wer sich für ein Covid-Zertifikat testen lässt, muss diesen Test selbst bezahlen. In Zürich liess sich zum Start der neuen Teststrategie bereits ein Rückgang der Kundschaft feststellen. Künftig werde die Nachfrage weiter abnehmen, so die Apothekerin Natalia Blarer Gnehm.