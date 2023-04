Neues Naturschutzzentrum Was der weltweite Einsatz des Zoos Zürich für den Naturschutz bringt Mit einem neuen Naturschutzzentrum präsentiert der Zoo Zürich seinen globalen Einsatz für Naturschutz. Nun will er seinen Gästen mehr Geld dafür entlocken.

Zum neuen Naturschutzzentrum des Zoos Zürich gehört auch ein 360-Grad-Kino. Bild: zvg/Zoo Zürich

Ein 360-Grad-Kino neben der Masoala-Halle ist das Herzstück des neuen Naturschutzzentrums im Zoo Zürich. Auf einer ellipsenförmigen, 45 Meter langen und drei Meter hohen Leinwand läuft ein Film ohne Anfang und Ende. Daneben sind szenisch gestaltete Räume mit Wandtafeln, die ebenfalls auf die weltweiten Naturschutzprojekte des Zoos hinweisen.

Martin Bauert leitet das Naturschutzprogramm, in das der Zoo letztes Jahr mehr Geld denn je steckte, nämlich 2,5 Millionen Franken. Am Rande einer Medienorientierung erklärte Bauert am Mittwoch, wie die unterstützten Projekte funktionieren – und was sie bringen.

Tierschutz bedeutet auch Hilfe für Menschen

Da wäre zum Beispiel die Lewa-Savanne in Nordkenia. Ein Stück weit hat der Zoo Zürich diese in seinem 2020 eröffneten gleichnamigen Gehege nachgebaut – gleichsam als Werbefläche für ein seit Jahren laufendes Naturschutzprojekt in Nordkenia. Dort waren die Nashörner von Wilderern fast ausgerottet worden. «Ihre Population sank innert weniger Jahre von 20’000 auf 15 Nashörner», sagte Bauert.

Der Zoo unterstützt seit 1998 ein ursprünglich von lokalen Farmern lanciertes Schutzprojekt. Bislang flossen 4,5 Millionen Franken in das Projekt. Die Farmer stellten die Hälfte ihres Landes für Wildtiere zur Verfügung. Daraus entstand eine Stiftung: die Lewa Wildlife Conservancy. Sie nahm sich der letzten 15 lebenden Spitzmaulnashörner von Nordkenia an. Auch die umliegenden Gemeinden wurden einbezogen, zudem Kliniken und Schulen sowie ein Sicherheitsdienst aufgebaut. Ergänzend entstanden Wasserbauprojekte für eine ertragreichere Landwirtschaft.

Nashörner in der Lewa-Savanne in Kenia: Der Zoo Zürich unterstützt hier ein Naturschutzprojekt. Bild: zvg/Martin Bauert/Zoo Zürich

Was hatten die Nashörner davon? Die lokale Bevölkerung habe fortan den Sicherheitsdienst informiert, wenn Wilderer kamen, erklärte Bauert. Heute gebe es in der Lewa-Savanne wieder 220 Spitzmaulnashörner. Auch die Population der Breitmaulnashörner habe sich etwas erholt. Von einer Breitmaulnashorn-Unterart gibt es allerdings nur noch zwei weibliche Exemplare. Forscher versuchen nun, mittels tiefgefrorener Spermien den Fortbestand dieser Unterart zu ermöglichen.

«Niemand holzt gerne Regenwald ab»

Zu den Naturschutz-Engagements des Zoos Zürich zählt auch jenes im Masoala-Regenwald auf Madagaskar. Es läuft seit 1995, und der Zoo liess es sich bislang 7,4 Millionen Franken kosten. Auch hier setzte er auf Unterstützung lokaler Hilfsprojekte, um das Abholzen des Regenwaldes zu bremsen.

«Niemand holzt gerne Regenwald ab», sagte Bauert. Entscheidend sei es aber, der lokalen Bevölkerung Alternativen zu eröffnen. Etwa durch Ausbildung und bessere Reisanbaumethoden. Mit Unterstützung des Zoos Zürich seien die Reiserträge in der Gegend des Masoala-Nationalparks um ein Vielfaches gestiegen. Zum Beispiel dadurch, dass Bauernkinder das zuvor verpönte Ausbringen von Kuhfladen als Dünger übernahmen, und durch die Aussaat anderer Reissorten.

Als Folge der erhöhten Reiserträge habe das Abholzen des Masoala-Regenwaldes um zwei Drittel abgenommen, so Bauert.

Ein Chamäleon in der Masoala-Halle im Zoo Zürich erinnert an die Bedeutung des Regenwaldes für die Artenvielfalt. Bild: Matthias Scharrer

Schutz für die Globi-Vorbilder

Das jüngste Naturschutz-Engagement des Zoos Zürich betreffe den Pantanal-Nationalpark in Brasilien. «Dort waren die grössten und schönsten Papageien Ende der 1990er-Jahre vom Aussterben bedroht», erklärte Bauert. Gemeint sind die blauen Hyazinth-Aras, einst Vorbild für die Kinderbuch-Figur Globi.

Dank Hilfsprojekten wie dem Bereitstellen, Überwachen und Pflegen von Nestern, woran sich der Zoo Zürich seit 2020 finanziell beteiligt, sei die Population der Globi-Vorbilder inzwischen ebenfalls wieder deutlich gewachsen.

Zoo führt Naturschutzfranken ein

Dies sind nur drei von derzeit weltweit acht Naturschutz-Engagements, die der Zoo Zürich unterstützt. Um dazu noch mehr Geld beisteuern zu können, führt er beim Ticketverkauf ab sofort einen Naturschutzfranken ein. «Dieser ist freiwillig, man kann ihn auch abwählen», so Zoodirektor Severin Dressen an der Medienorientierung.

Eines der acht Naturschutz-Projekte des Zoos ist die Notpflegestation für Fledermäuse, die sich neben der Masoala-Halle befindet. Es ist sein einziges derartiges Engagement in der Schweiz. Mit dem Wildpark Langenberg gebe es eine Abmachung, dass dieser sich um die einheimischen Tierarten kümmere, erklärte Dressen. «Wir sind eher international ausgerichtet.»