Kunst im öffentlichen Raum soll in Zürich Diskurs fördern

Dietikon Neue Zahlen zu Mietpreisen und Eigentum: Wie wird in Dietikon gewohnt und wie teuer ist es?

Der Stadtrat hat umfassende Informationen zu den Mietkosten und Eigentumsverhältnissen in Dietikon veröffentlicht. Dies hatten zwei SP-Gemeinderäte in Vorstössen gefordert. Sie hatten auch schon die Initiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» mit lanciert.