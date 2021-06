Das Züri Open-Air findet pandemiebedingt dieses Jahr in einer verkleinerten Version mit maximal 10'000 Gästen statt, zudem verteilt auf zwei Wochenenden: am 20./21. August sowie am 26.–28. August. Austragungsort ist wie üblich das Areal nahe beim Flughafen in Rümlang. Das Programm wollen die Veranstalter demnächst bekannt geben.

Auch die Winterthurer Musikfestwochen finden statt, ebenfalls mit einer verkleinerten Ausgabe vom 11. bis 22. August. Als Standorte dienen diesmal drei Parks mit vom Stadtrat bewilligten Kapazitäten von 1500 Gästen (Rychenbergpark, Büelpark) und 300 bis 500 Gästen (Viehmarkt). Wer auftritt, ist noch offen.

Ansonsten ist das Angebot spärlich: Das Stolze Open-Air, Zürichs grösstes Gratis-Open-Air, läuft am 12. Juni lediglich virtuell als Radio-Picknick auf dem Sender GDS.FM. Auch das Pride-Festival am 19. Juni wird online gestreamt.

Die Veranstalter der Konzertreihe Unique-Moments im Landesmuseum-Hof halten sich noch bedeckt, was ihre Pläne für diesen Sommer betrifft. Immerhin: Es wird auch ein Zürcher Theater Spektakel 2021 geben, und zwar vom 19. August bis zum 5. September – mit Vorstellungen nicht nur in der Werft und der Roten Fabrik, sondern auch in zwei Spielstätten auf der Landiwiese, wie die Veranstalter schreiben. Auch hier gilt: Das Programm ist noch offen. Abgesagt sind die Street Parade und das Caliente-Festival, nebst diversen kleineren Open-Airs.