Stadtwerk Winterthur und Stadtbus erhoffen sich, dass sie dank des am Dienstag gestarteten "Stadtmelders" rascher von Infrastruktur erfahren, die beschädigt ist. Dies ermögliche eine einfachere und effizientere Planung der notwendigen Massnahmen, teilte die Stadt Winterthur mit.

Kleinere Defekte werden in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen behoben, heisst es auf der entsprechenden Internetseite. "Bei grösseren dauert es etwas länger."

Eine Meldung ist dort bereits aufgeschaltet: Ein Abfalleimer zwischen den Schützenwiesen-Fussballfeldern sei überfüllt, heisst es. Stadtwerk dankt für den Hinweis und geht ihm nach.

Andere Städte verfügen über ähnlich Angebote. In Zürich können Schäden an der Infrastruktur über die Online-Plattform "Züri wie neu" gemeldet werden, in St. Gallen über einen "Stadtmelder".