Es braucht einen Platz für einen progressiven Islam. Dieser Meinung ist eine Gruppe von rund 15 Leuten von einem Verein, der aktuell nach einem Raum für eine offene und moderne Moschee sucht. Als Standort kommt auch die Stadt Zürich in Frage, berichtet das «Regionaljournal».

Es soll sich dabei um eine Moschee handeln, in der Frauen und Männer in einem Raum beten können und die offen sei gegenüber Homosexuelle, sagt Kerem Adigüzel. Der 30-Jährige ist Mitgründer eines Vereins, der einen offenen und fortschrittlichen Islam repräsentieren will.

Andersdenkende oder Menschen mit anderer sexueller Orientierung würden oft aus der muslimischen Gemeinschaft ausgeschlossen, sagt Adigüzel. In der neuen Moschee, sollen diese Geschlechtergräben nun geschlossen werden.

Bereits laufen Verhandlungen mit verschiedenen Liegenschaftsbesitzern von der Stadt Zürich bis nach Bern. (lgi)