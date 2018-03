Der Standortwechsel führe zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem heutigen Standort, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Einerseits ist die Infrastruktur am jetzigen Standort des ZZM veraltet und muss grundlegend saniert werden, andererseits kann dort der künftige Flächenbedarf nicht abgedeckt werden.

Das Areal des Kinderspitals, das voraussichtlich Ende 2022 seinen Neubau in Zürich-Lengg beziehen wird, liegt in der Nähe der Universität Zürich und des Universitätsspitals. Das frei werdende Gebäude des ZZM befindet sich im Hochschulgebiet Zürich Zentrum an der Platten-/Pestalozzistrasse und soll dem Universitätsspital zur Verfügung gestellt werden.

Anpassungen im Richtplan

Dieses will auf dem Areal die ambulante Medizin ansiedeln. Laut Regierungsrat können so die Bauzeit für die Gesamterneuerung des Universitätsspitals verkürzt und aufwändige Rochadeplanungen reduziert werden.

Damit der Umzug des ZZM auf das Kinderspital-Areal vollzogen werden kann, müssen der kantonale Richtplan angepasst und der kantonale Gestaltungsplan "Kinderspital Zürich" aufgehoben werden. Zudem müsse noch abgeklärt werden, wie der Flächenbedarf des ZZM auf dem Areal optimal abgebildet werden könne.