Die Geldanlage ist für Pensionskassen aufgrund des anhaltend tiefen Zinsniveaus deutlich schwieriger geworden. Die Vergabe von Hypotheken hat für die Vorsorgeeinrichtungen deshalb an Bedeutung gewonnen. «Aufgrund der ganzen Zinssituation haben einige Pensionskassen ihre Aktivitäten in diesem Bereich verstärkt», sagt Lorenz Heim, Managing Director beim Hypothekenzentrum, welches zur Vermögenszentrum-Gruppe (VZ) gehört. «Die Pensionskassen stehen vor der Wahl, ob sie in Obligationen investieren sollen, die eine negative Rendite abwerfen, oder ob sie beispielsweise mit Hypotheken wenigstens noch einen bescheidenen Ertrag erzielen wollen.»

Zu den Pensionskassen, die Hypotheken vergeben, gehört auch die BVK, die Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich sowie angeschlossener Gemeinden und Unternehmen.

BVK baut Angebot aus

Die gemessen an der Anzahl Versicherten grösste Pensionskasse der Schweiz weist per Ende 2016 in ihrer Bilanz Hypothekarforderungen in der Höhe von rund 993 Millionen Franken aus, was etwas mehr als 3 Prozent der angelegten Gelder der Pensionskasse entspricht. «Die Hypotheken sind ein wichtiger Teil unserer Anlagestrategie. Wir haben das Angebot in dem Bereich ausgebaut», sagt Florian Küng, Leiter Kommunikation, auf Anfrage.

Während früher nur aktive Versicherte bei der BVK eine Hypothek beantragen konnten, stehe die Möglichkeit nun auch Nicht-Versicherten sowie Rentnern offen. «Zudem haben wir die maximale Laufzeit von zehn auf zwölf Jahre verlängert und bieten die Möglichkeit, eine Hypothek zu einem Zinssatz von 0 bis 0,3 Prozent bis zu 18 Monate im Voraus zu reservieren.»

Auch andere grosse Pensionskassen haben ihr Hypothekar-Angebot auf Nicht-Versicherte ausgeweitet, beispielsweise die Pensionskasse der Migros (in Zusammenarbeit mit der Glarner Kantonalbank) und die Pensionskasse Basel-Stadt.

Günstig bei langen Laufzeiten

Die aktuellen Zinssätze der BVK schneiden im Vergleich zu denjenigen anderer Anbieter durchaus gut ab. Für eine Festhypothek in der Höhe von 500 000 Franken über 5 Jahre beispielsweise werden 0,95 Prozent fällig. Gemäss dem Hypothekenvergleich auf der Internetseite des Vermögenszentrums (VZ) gehört die BVK mit diesem Zinssatz zu den günstigsten Anbietern. Spürbar tiefere Zinssätze verlangen lediglich noch die Migros Bank sowie einige Anbieter von Online-Hypothekarlösungen.