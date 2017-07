Der neu konzipierte ausführliche Geschäftsbericht kommt in drei Teilen daher. Für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat sich dies ausbezahlt: Sie bezeichnete den Bericht nun als "zeitgemäss", "nachvollziehbar strukturiert" und "differenziert".

Nun sei klar, an wen sich der Bericht richte, sagte GPK-Präsident Daniel Hodel (GLP, Zürich). So könne sich die Bevölkerung in Teil 1 einen schnellen Überblick verschaffen, für detailinteressierte Leser seien die beiden weiteren Teile ideal.

"Gut gefällt insbesondere der Umstand, dass in Teil 1 doch fast 40 wichtige Ereignisse, Entwicklungen und Projekte ein wenig näher dargestellt werden", schrieb die GPK in ihrem Antrag.

Allerdings sei die Auswahl nicht immer nachvollziehbar. So würden auch Punkte von untergeordneter Bedeutung dargestellt, während Themen von relativ hoher gesellschaftlicher Relevanz fehlen würden. So bliebe etwa das Thema 50+ im Arbeitsmarkt unerwähnt.

Positiv wertete die GPK auch, dass mit den im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen eine "relativ gute Lagebeurteilung über die Verwaltung" möglich sei. Eine übergeordnete nationale und internationale Lagebeurteilung sei aber nur punktuell und am Rande enthalten und falle dementsprechend dürftig aus, kritisierte die GPK.

So sei beispielsweise nichts zum Thema Zuwanderung zu erfahren, das negative Zinsumfeld bleibe unerwähnt, sagte Hodel. "Man kriegt den Eindruck, auf einer idyllischen, abgeschotteten Insel zu leben." Bezüglich Lagebeurteilung orte die GPK "Verbesserungspotenzial".