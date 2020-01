Nationalitäten in Polizeimeldungen: Kantonsrat unterstützt Gegenvorschlag der Regierung

Zieht die SVP die Initiative zurück, würde automatisch der Gegenvorschlag zum Gesetz. Eine Volksabstimmung gäbe es gar nicht. Besteht die SVP hingegen auf ihrer Vorlage, kommt die Sache vors Volk. Die SVP will bis zur zweiten Lesung in vier Wochen entscheiden, wie sie fortfahren will. Auch ein bedingter Rückzug der Initiative wäre möglich.

Der regierungsrätliche Gegenvorschlag zur Volksinitiative sieht vor, dass die Polizei zukünftig Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit von Täterinnen und Tätern, Tatverdächtigen und Opfern bekannt gibt. Auf eine Nennung eines allfälligen Migrationshintergrunds, wie sie die SVP-Initiative verlangt, wird hingegen verzichtet.