Nachhaltigkeit Petition fordert: Altes Kinderspital soll weiter als Spital dienen Mit 1100 Unterschriften wollen Anwohnende den Regierungsrat zu einem Umdenken bewegen: Die alten Kinderspitalbauten seien nach dem Umzug des Kispi weiterhin für Spitalzwecke zu nutzen.

Patientenzimmer im Kinderspital in Zürich-Hottingen: Laut kantonaler Baudirektion sind die Kispi-Gebäude «für einen zeitgemässen Spitalbetrieb ungenügend». Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Ein begehrtes Stück Land am Zürichberg ist bald zu haben, es liegt unweit des Universitätsspitals Zürich (USZ): Im Herbst 2024 zieht das Kinderspital Zürich (Kispi) in seinen Neubau im Gebiet Lengg am östlichen Stadtrand. Was aus dem alten Kispi-Areal in Zürich-Hottingen werden soll, hat der Regierungsrat eigentlich längst beschlossen: Hier soll das neue universitäre Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) entstehen, mit einem Neubau als Hauptelement – nebst zu erhaltenden denkmalgeschützten Teilen des alten Kinderspitals. Das Siegerprojekt aus dem entsprechenden Architekturwettbewerb steht bereits fest.

Viel Holz: So soll das neue Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich nach Plänen des Architekturbüros Boltshauser aussehen. Visualisierung: Studio Blomen

Doch nun fordern 1100 Unterzeichnende einer Petition ein Umdenken: Statt einen Neubau zu erstellen, sei das alte Kinderspital weiterhin für Spitalzwecke zu nutzen. Dies sei nachhaltiger, weil Neubauten immer mit viel Energieaufwand und CO 2 -Ausstoss verbunden seien – und weil angesichts des Bevölkerungswachstums absehbar sei, dass das Unispital wie auch das Kinderspital dereinst wieder mehr Platz brauchen. Daher sei ein Konzept für die langfristige Nutzung des bisherigen Kispi-Areals durch das USZ mit Reserven für Kindermedizin zu entwickeln.

Hinter der Petition mit dem Titel «Das Kinderspital Zürich-Hottingen soll ein Spital bleiben» stehen drei Anwohnende: Mischa Schiwow, der auch AL-Gemeinderat in Zürich ist, EVP-Mitglied Stéphanie von Walterskirchen und der Architekt Hugo Wandeler. Innert dreier Monate haben sie die 1100 Unterschriften hauptsächlich im Quartier gesammelt, wie Schiwow auf Anfrage sagt. Für kommenden Mittwoch ist die Übergabe an die Staatskanzlei geplant.

«Es ist noch nichts in Stein gemeisselt»

Mischa Schiwow, Petitionär und AL-Gemeinderat. Bild: Christian Merz/Keystone

Eine Petition ist für den Regierungsrat gemäss Verfassung nicht verpflichtend. Zudem sind wichtige Vorentscheide längst gefallen: Der Regierungsrat hat 2018 den Neubau des ZZM auf dem alten Kispi-Areal beschlossen; 2021 wurde der Architekturwettbewerb entschieden. Parallel dazu hat das USZ selbst umfangreiche Neubauprojekte in Angriff genommen. Dennoch sagt Schiwow: «Es ist noch nichts in Stein gemeisselt.»

So stehe der Kreditantrag für das ZZM-Neubauprojekt noch aus, über den dereinst der Kantonsrat und das Stimmvolk zu entscheiden haben. Und vor allem: Die jetzige Planung stamme noch aus der «alten Ära». Gemeint ist die Zeit des früheren Baudirektors Markus Kägi (SVP). Damals sei abbrechen und neu bauen noch das gängige Schema gewesen.

Doch inzwischen habe sich das politische Klima gewandelt. Im Zuge der grünen Welle übernahm 2019 Martin Neukom (Grüne) die Baudirektion. Und letztes Jahr stimmte das kantonale Stimmvolk dem unter Neukoms Federführung erarbeiteten Gegenvorschlag zur Kreislaufinitiative zu. Dessen Kernanliegen ist es, Ressourcen nachhaltig zu nutzen – gerade beim Bauen.

AL legt im Kantonsrat nach

«Bestehende Baustrukturen sind wiederzuverwerten», sagt Schiwow. «Der Abbruchwahnsinn ist aber immer noch stark verbreitet.» Oft werde die Ertüchtigung bestehender Gebäude gar nicht erst in Betracht gezogen. «Wir wollen, dass die Debatte darüber zumindest geführt wird.»

Zumal nach Einschätzung des Architekten Hugo Wandeler die Bausubstanz des ab 1968 erstellten Kinderspitals durchaus noch tauge, um weiter als Spital zu dienen. Schliesslich habe es vor dem Entscheid für den Kispi-Neubau in der Lengg auch Pläne für eine Erweiterung am bisherigen Standort gegeben.

Kommenden Montag werde die AL mit einer Anfrage im Kantonsrat zur möglichen Weiternutzung des alten Kinderspitals für Spitalzwecke nachdoppeln. Anfang April sei zudem ein Gespräch der Petitionäre mit dem USZ vereinbart.

Auch Wohnnutzungen sind gefordert

Ein Sprecher der kantonalen Baudirektion hält auf Anfrage zu den Ideen der Petitionäre fest: In verschiedenen Analysen und Studien sei untersucht worden, wie sich die Institutionen an den verfügbaren Standorten weiterentwickeln könnten – und ob die bestehenden Gebäude sich dazu eignen würden. «Es zeigte sich, dass die Gebäude des Kispi sowohl für das ZZM als auch für einen zeitgemässen Spitalbetrieb ungenügend sind und sich auch für eine andere Nutzung nicht eignen.» Auch seitens Unispital gibt es aktuell keine Überlegungen, das alte Kinderspital-Areal zu nutzen, wie eine USZ-Sprecherin mitteilte.

Noch eine andere Idee für das Areal lancierten Ende Januar SP und GLP mit einer Motion im Kantonsrat: Sie fordern Wohnnutzungen. Schliesslich liege das Kispi inmitten eines Wohnquartiers – und es seien auch im Raum Hottingen kaum noch bezahlbare Wohnungen vorhanden. Daher sei das alte Kispi-Areal im Richtplan dem Siedlungsgebiet zuzuführen; heute ist es der Akutversorgung zugeordnet. Die parlamentarische Behandlung des Vorstosses steht noch aus.