«Unternehmensinhaber erreicht Pensionsalter und sucht deshalb einen externen Käufer für die Firma, wegen fehlender interner Nachfolgelösung»: In etwa so lauten alle der derzeit 39 Inserate von Firmeneigentümern im Kanton Zürich, die ihr Vermächtnis in fremde Hände legen möchten oder müssen.

Auf Companymarket, einer Zürcher Vermittlungsplattform für Unternehmen, suchen derzeit 20 Handelsbetriebe und 12 Gewerbefirmen Nachfolger. Die Inhaber suchen kaufwillige Unternehmer, die bereit wären eine Marketingfirma, ein Transportunternehmen oder eine Autogarage zu übernehmen.