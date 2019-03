Der Zürcher SVP-Kandidat Stefan Locher, dem Wahlfälschung vorgeworfen wurde, hat den Sprung in den Kantonsrat nicht geschafft. Dies liegt aber nicht zwingend an seinen Wahlkampfmethoden, sondern vor allem daran, dass die SVP in den traditionell rot-grünen Kreisen 4 und 5 nur wenige Stimmen holte. Nur 609 Zürcherinnen und Zürcher wollten den Augenarzt im Parlament sehen.