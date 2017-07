Die Glattalbahn zieht Konsequenzen aus dem tödlichen Unfall vergangene Woche, bei welchem eine 12-jährige Velofahrerin bei der Haltestelle Neugut in Wallisellen ums Leben gekommen war, berichtet «20min». An dieser Haltestelle gilt nämlich seit Montag eine Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h statt der maximal 60 km/h, wie Radio Energy meldet.

Die Glatttalbahn begründet die Geschwindigkeitsreduktion in einem internen Schreiben mit einer «Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden». Tino Kunz, Leiter Marketing und Kommunikation der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) bestätigt die entsprechende Anweisung gegenüber Energy Zürich. Sie gehöre zu einer Reihe von Sofortmassnahmen, die besprochen worden seien, sagt Kunz.

Ebenfalls reduziertes Tempo gilt ab Montag an der Kreuzung Zürich-/Hochbordstrasse in Dübendorf, in der Nähe des Bahnhofs Stettbach. Erst Mitte Juni verunfallte an dieser Stelle ein 16-jähriger Velofahrer und wurde dabei schwer verletzt.

Auf beiden Strecken gilt die Geschwindigkeitsreduktion bis auf weiteres. Der Fahrplan soll jedoch nicht unter der Tempo-Anpassung leiden, schreibt die Gratiszeitung. (lgi)