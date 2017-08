Der Münsterhof solle als Kulturplatz positioniert werden, heisst es in einer gestern veröffentlichten Mitteilung des Stadtzürcher Tiefbau- und Entsorgungsamtes. Das Nutzungskonzept des einst vor allem mit Autos zugestellten Platzes sieht auch temporäre Kunstprojekte vor.

Für das erste dieser Projekte hat Claudia Comte vier grossformatige Sonnensegel konzipiert, die die geometrischen Muster der Pflästerung des Platzes aufnehmen und «als konzentrische Kreisfragmente auf zehn bis zwölf Meter Höhe wiedergeben», wie es in der Mitteilung heisst. Der Titel des Kunstwerks lautet «Black and White Circles in the Sky».

Als zentrales Element plant die Künstlerin in der Platzmitte ein kreisrundes Sitzmöbel mit einem Durchmesser von zehn Metern. Dieses Element wird von Privaten finanziert.