Nach dem Kantonsderby zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich war am Abend des 13. Mai ein FCZ-Fan schwer verletzt worden. Er befand sich am Hauptbahnhof Winterthur, um den Zug nach Zürich zu besteigen, als er von einem Schachtdeckel aus Metall am Kopf getroffen wurde.

Das Metall-Element war vom Parkdeck geworfen worden, das sich über den Perrons befindet. Der 27-jährige Mann wurde ins Spital gebracht und auf der Intensivstation versorgt. Er konnte nach drei Tagen das Spital verlassen.

Vier Tage nach dem Vorfall waren zwei junge Männer von 19 und 21 Jahren, die aus dem Bezirk Winterthur stammen, verhaftet worden. Einer der beiden war bereits früher aus der U-Haft entlassen worden.