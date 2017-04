Handwerker sitzen kurz nach 9 Uhr am Stammtisch im Restaurant Sternen und trinken Kaffee. Ja, er habe das vermisst, sagt einer von ihnen. Lehrling Patrick Dax steht derweil in der Küche vor dampfenden Töpfen und bereitet das Mittagsmenü vor.

Überall im Haus anzutreffen ist Marianne Brühwiler. Die Wirtin eilt hin und her, gibt letzte Anweisungen. Es ist ihr grosser Tag. Seit letztem Freitag hat das Gasthaus Sternen in Sternenberg wieder regelmässig offen. Es ist eine Art Testlauf – bis dann am 1. Mai das grosse Eröffnungsfest steigt.

Es war ein harter Weg bis hierhin. Denn Marianne Brühwiler hat im vergangenen Dezember fast alles verloren, was sie besass. Das prächtige Gasthaus, das dank des Films «Sternenberg» mit Mathias Gnädinger weit über die Region hinaus bekannt wurde, brannte bis auf seine Grundmauern nieder. Nicht verloren ging dabei jedoch Marianne Brühwilers Wille, nie aufzugeben.

Willkommensgruss für Gäste

Die vergangenen Wochen waren für die Wirtin dennoch streng. Unzählige kleine und grosse Entscheide musste sie fällen. Wie soll die Speisekarte aussehen? Was braucht es alles für das Provisorium? Eine gröbere Übung war für die neue Küche nötig. Im März wurde ein tonnenschwerer Gebäudeteil per Spezialtransport angeliefert. Inzwischen ist die Küche darin fertig eingerichtet.