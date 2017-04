Durch den Diensteingang des Fifa-Fussballmuseums führt Moritz Ansorge den Besucher in seine Welt. Dorthin, wo ein Teil der 4000 Exponate und 10 000 Dokumente aus der Fussballgeschichte lagert – und es vielleicht nie ins Rampenlicht der Ausstellung schaffen wird.

Ohne Ansorges Fingerabdruck öffnet sich keine Tür, fährt kein Lift. Es geht um viele Ecken im grossen Fifa-Gebäude, bis das Archiv erreicht ist: ein geteilter Raum ohne Tageslicht. Auf der einen Seite warten Vitrinen auf ihre Neubestückung, auf der anderen lagern Teile der Sammlung in Regalen, an der Wand ein kleiner Schreibtisch, auf dem sich Kartons stapeln.

Die Schachteln sind kürzlich aus Tel Aviv eingetroffen. Absender ist der ehemalige Schiedsrichter Abraham Klein. Der Israeli leitete 1982 das legendäre 3:2 Italiens gegen Brasilien. Paolo Rossi traf dreimal für die Azzurri. Klein pfiff zudem in der North American Soccer League (NASL), die dank klingender Namen wie Pelé und Beckenbauer kurz einen Hype erlebte, dann jedoch bald wieder aufgelöst wurde. Vor allem aber hat Klein, heute 83, alles aus seiner aktiven Zeit aufbewahrt.

Ansorge zieht weisse Handschuhe an, öffnet die Kartons und präsentiert: Gelbe Karten, Trillerpfeifen, Fussballsocken, Wimpel aus der NASL, eine digitale Schiedsrichter-Uhr, die noch läuft, und eine persönliche Notiz des englischen Schiedsrichter-Obmanns, der Klein kurz nach dem 3:2 zur Leistung gratulierte.

Aus dem grössten Behälter nimmt Ansorge den Original-Matchball. Mehr wie ein Wissenschaftler denn ein Fan präsentiert er das Spielgerät, das bei einer Auktion gut und gerne 10 000 bis 25 000 Franken einbringen würde.

Die Essenz jeder WM

«Ich bin schon Fussballfan, aber ich würde nie Autogrammen hinterherjagen oder wegen eines WM-Balls ausflippen. Vielleicht liegts daran, dass ich Norddeutscher bin», sagt Ansorge und lächelt. Er hat selber Fussball gespielt, sich als Sportwissenschaftler aber schon immer mehr für die Kultur des Sports interessiert als für die Tabelle der Bundesliga. Bevor er im Fussballmuseum die Leitung des fünfköpfigen Collections-Teams übernahm, arbeitete er für die Firma, die zweieinhalb Jahre lang die Ausstellung konzipierte und die passenden Exponate auftrieb.

Die Reihenfolge ist wichtig. Statt wild drauflos zu sammeln, filterte das Team die Essenz jeder einzelnen Weltmeisterschaft heraus. Erst dann wühlte man sich durch das Archiv und suchte nach Objekten und Zeitzeugnissen, mit denen diese Schlüsselerlebnisse erzählt werden konnten.

Arbeiten wie ein Detektiv

Genauso geht Ansorges Team vor, wenn sie die bestehende Ausstellung ergänzt oder eine Sonderschau plant. «Das ist richtige Detektivarbeit.» Und die ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Um ein Haar wären auch die fussballgeschichtlichen Schätze von Abraham Klein in Händlerhänden gelandet. Durch einen Tipp erfuhr Ansorge, dass die Exponate im Internet angeboten wurden. Schnell griff er zum Hörer und bat Klein, die Artikel vom Netz zu nehmen. Bei einem Treffen erklärte er dem ehemaligen Referee den historischen Wert seines Besitzes. «Das war ihm gar nicht klar», erinnert sich Ansorge. «Plötzlich war er Feuer und Flamme. Ihm wurde bewusst, dass er die Sammlung eigentlich viel lieber einem Museum übergeben würde. Als ob er darauf gewartet hätte.»

Kleins Sammlung ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall. Sie birgt Potenzial für mehrere Geschichten: Über den einzigen Israeli, der an drei WMs teilnahm; über das Schiedsrichterwesen aus jener Zeit; über das legendäre 3:2; über die North American Soccer League, die sich nach einem Neustart unter dem Namen Major League Soccer langsam wieder etabliert; über die Wimpel und die Frage, wie sich amerikanisches Design von damals in Merchandisingartikeln wiederfindet.

Ein Glücksfall ist die Lieferung aus Israel auch wegen ihrer Quelle. Um Fälschungen auszuschliessen, muss Ansorge manchmal Drittpersonen befragen, Bilddokumente beiziehen oder Material testen lassen. Teilweise ist auch dann die Echtheit nicht zu erweisen. Wie im Falle der Eintrittskarten für die erste Fussballweltmeisterschaft überhaupt. Für die Tickets der 1930er-WM in Uruguay gibt es einen grossen und unübersichtlichen Markt. Der Grund: Ein Fälscher hatte nicht nur Papier aus jener Zeit gefunden, sondern auch die damalige Druckerpresse. «So ist es unmöglich, die Echtheit zu überprüfen.»

Während der WM 2014 beschaffte Ansorges Team erstmals selber Material. «Wir sammelten aber nicht alles ein.» Auch hier bestand die Herausforderung darin, die zentralen Geschichten zu erkennen und die dazu passenden Erzählstücke zu ergattern. Kein Spieler wird gezwungen, Trikot und Schuhe der Fifa zu überlassen. Der Fall Klein zeigt jedoch, dass die historische und emotionale Bedeutung durchaus finanzielle Anreize überbieten kann. Nach Israel floss nur eine bescheidene Pauschale, um den Arbeitsaufwand für das Dokumentieren der Gegenstände zu decken.

Über sein Budget gibt Ansorge keine Auskunft. Die Fifa biete jedenfalls nicht um jeden Preis mit, sagt er. «Wir überlegen uns immer, welchen Mehrwert ein Objekt bietet und legen dann die Schmerzgrenze fest.» Wie beim Bieten um die WM-Medaille des uruguayischen Nationalspielers José Leandro Andrade. Er war der erste Schwarze des internationalen Fussballs und der Star des 1930er-Weltmeisterteams. Dass er später nach Eskapaden als mittelloser Bettler in Paris lebte, macht seine Biografie nur noch interessanter. Ansorge hätte die Medaille gerne gehabt. Schliesslich machte ein vermögender Fussballfan das Rennen.

Scrabbeln mit Zlatan

Dass manchmal wenige Mittel reichen, um eine gute Geschichte zu veranschaulichen, zeigen die Karten, Pfeifen und Briefe von Abraham Klein – oder eines der weniger offensichtlichen Ausstellungsobjekte: Schwedische Scrabblesteine, die das Wort Zlatanera schreiben. Zlatanera wurde offiziell in den schwedischen Wortschatz aufgenommen. Die Schweden verwenden den Begriff in Anlehnung an ihren selbstverliebten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic. Das Wort bedeutet soviel wie: Etwas auf kraftvolle Weise dominieren. Ein paar Scrabblesteine – und schon ist eine weitere Fussballkultur-Geschichte erzählt.