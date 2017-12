Im Kanton Zürich ist das Wasserrecht bisher in zwei Gesetzen und fünf Verordnungen geregelt. Diese sollen in einem einzigen Gesetz zusammengefasst werden. Die kantonsrätliche Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU) hat den Entwurf vom Regierungsrat nun fertig beraten und dabei den Mitbericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) berücksichtigt.

Die Mehrheit der KEVU stimmt der Kommissionsvorlage zu, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Sie sehe eine der Stärken in der Vereinigung der bisher getrennten Erlasse. Gegenüber dem Entwurf des Regierungsrates hat die Kommission verschiedene Präzisierungen gemacht, so etwa bei der Revitalisierung, bei der Gewässerraumfestlegung und beim Schutz des Privateigentums.

Eine Minderheit der KEVU - bestehend aus SP und Grünen - lehnt das neue Wassergesetz ab. Mit der Möglichkeit zur Teilprivatisierung der Wasserversorgung werde eine rote Linie überschritten, heisst es in einer Mitteilung der Grünen.

Aus der ursprünglich ausgewogenen Vorlagen habe die Kommissionsmehrheit "ein bürgerliches Flickwerk" gemacht. Und die SP betont, dass "Wasser und natürliche Gewässer öffentliche Güter" seien, wie es in einer Mitteilung heisst.