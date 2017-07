Im Juni hatte der Verein sein Projekt in Regensdorf den Medien präsentiert. In einem künstlichen See, der 250 Meter lang und 80 Meter breit wäre, soll mit der Hilfe eines Generators Surfwellen erzeugt werden. Weil sich diese in Höhe und Frequenz je nach Bedarf anpassen lassen, können sowohl Profis als auch Anfänger die Anlage benutzen. Versorgt würde der künstliche Pool ausschliesslich mit erneuerbarer Energie.

Auf dem acht Hektar grossen Areal soll aber nebst dem Wellenpool auch ein Pumptrack für Bikes, eine Anlage für Skateboarder, ein Barfussweg, ein botanischer Garten, ein Biotop, ein Spielplatz und sogar ein Streichelzoo entstehen. (lgi)