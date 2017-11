Durch diese Rahmenbedingungen können die Betrachter stärker in die jeweilige Situation eintauchen – am besten mit einer Halterung, mit der man das Smartphone wie eine Brille anziehen kann. Dadurch erfährt man unmittelbar den Schreck, wenn ein Auto überraschend vor dem Velofahrer abbiegt, sich eine Fahrertüre öffnet, man in den toten Winkel eines Lastwagens gerät, ein Auto rückwärts ausparkiert, ein Fussgänger auf die Strasse tritt oder ein Tram vorbeibraust. Die Filme wurden an aktuellen Unfallschwerpunkten in der Stadt Zürich aufgenommen.